Beschäftigte von Amazon im Ausstand

Berlin. Am Freitag haben Hunderte Beschäftigte beim Onlinehändler Amazon die Arbeit niedergelegt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu Streiks an fünf Standorten anlässlich des »Black Friday« aufgerufen. Amazon erhoffe sich »enorme Umsätze« an diesem Schnäppchentag – die Streiks sollten verdeutlichen, »wer diese Umsätze erwirtschaftet und wer noch immer auf den Einstieg in Tarifverhandlungen wartet«, erklärte Verdi. (AFP/jW)