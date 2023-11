Tausende protestieren für Industriestrompreis

Duisburg. Tausende Beschäftigte energieintensiver Unternehmen haben am Freitag in Duisburg für höhere Strompreisentlastungen demonstriert. Zu der Aktion aufgerufen hatten die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE. Auch vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin fand eine Demonstration statt. In Duisburg beteiligten sich nach Angaben der IG Metall rund 10.000 Menschen an der Kundgebung. Unter dem Motto »Brückenstrompreis jetzt« forderten sie die Bundesregierung auf, den Strompreis für Betriebe der energieintensiven Industrie befristet auf fünf Cent pro Kilowattstunde zu deckeln. Andernfalls drohten Stellenabbau und eine Verlagerung der Produktion. Das vor zwei Wochen vorgestellte Strompreispaket der Ampelkoalition bewerten sie als unzureichend. (dpa/jW)