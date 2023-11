Frankreich bekräftigt Dialog mit China

Beijing/Paris. Die französische Außenministerin Catherine Colonna ist am Freitag in Beijing mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zusammengetroffen, sie bekräftigte Frankreichs Bereitschaft zum Dialog mit China. »Die beiden Länder sind ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates und haben eine globale Verantwortung, Antworten auf große Herausforderungen zu finden«, sagte sie bei dem Treffen. Beim Besuch der französischen Außenministerin in China soll es um die Förderung des Austauschs zwischen Bürgern beider Länder gehen. (Reuters/jW)