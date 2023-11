Trilateraler Gipfel asiatischer Nachbarstaaten

Seoul. Die Außenminister Südkoreas, Chinas und Japans werden sich am Sonntag zu Gesprächen in Südkorea treffen, so das Außenministerium in Seoul am Freitag. Die Nachbarn hatten bereits 2008 vereinbart, jedes Jahr einen Gipfel abzuhalten; verhindert wurde dies infolge von bilateralen Streitigkeiten und der Covid-19-Pandemie. Das Treffen in der südkoreanischen Hafenstadt Busan ist seit 2019 das erste dieser Art. Die Gespräche finden zu einem Zeitpunkt statt, in dem sich die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan verbessert haben. (Reuters/jW)