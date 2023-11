Ukraine meldet Offensive auf Awdijiwka

Kiew. Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben die dritte Angriffswelle auf die ostukrainische Stadt Awdijiwka seit dem 10. Oktober gestartet. Das erklärte Bürgermeister Witalij Barabasch am Freitag im ukrainischen Fernsehen. »Sie greifen von allen Seiten an, setzen viel Infanterie ein.« Ebenfalls am Freitag teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit, dass das russische Militär über der Krim 13 ukrainische Drohnen abgewehrt habe. Drei weitere Flugkörper seien in der Nacht zum Freitag über dem Gebiet Wolgograd abgeschossen worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache brach zudem in einem Umspannwerk im Südosten Moskaus ein Brand aus. Erst eine Nacht zuvor hatte es in einem anderen Elektrizitätswerk in der Umgebung ein Feuer gegeben, woraufhin in sozialen Netzwerken ein Drohnenangriff als Auslöser vermutet worden war. (AFP/jW)