Indonesien: Hoher Beamter unter Verdacht

Jakarta. Der Präsident der indonesischen Kommission für Korruptionsbekämpfung, Firli Bahuri, wird nach Polizeiangaben der Erpressung und der Bestechung bei Projekten des Landwirtschaftsministeriums in den Jahren 2020 bis 2023 verdächtigt. Dies sagte der zuständige Abteilungsleiter im Polizeipräsidium der Hauptstadt Jakarta am Donnerstag. Im Oktober war der frühere Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo festgenommen worden, der umgerechnet mehr als 730.000 Euro veruntreut haben soll. Der Kommissionspräsident hatte Korruptionsvorwürfe in der Vergangenheit mehrfach zurückgewiesen. (AFP/jW)