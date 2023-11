Jemen: Drohnen von USA abgefangen

Bagdad. Ein im Roten Meer patrouillierendes US-Kriegsschiff hat am Donnerstag mehrere aus dem Jemen kommende Angriffsdrohnen abgefangen, verkündete das US Centcom am Donnerstag auf Twitter. Am Mittwoch hatte die israelische Armee bereits erklärt, einen Marschflugkörper abgefangen zu haben, der sich Südisrael näherte. Die Ansarollah-Rebellen im Jemen beanspruchten den Angriff für sich. (AFP/jW)