Neuseeland: Neue konservative Regierung

Wellington. Über einen Monat nach der Parlamentswahl gibt es in Neuseeland eine konservative Regierungsmehrheit. Die National Party teilte am Donnerstag mit, sie habe sich mit ACT New Zealand und »New Zealand First« auf die Bildung einer Regierung geeinigt, neuer Regierungschef soll Christopher Luxon werden. Seine National Party versprach im Wahlkampf Entlastungen für mittlere Einkommen, Abbau der Staatsschulden und eine Verringerung der Inflation. Damit steht Neuseeland vor einem politischen Richtungswechsel. Mit der neuen Koalition endet eine sechs Jahre währende Linksregierung unter Führung der Labour-Partei. (Reuters/jW)