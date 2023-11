Israelische Angriffe dauern vor Waffenruhe an

Tel Aviv. Israels Streitkräfte wollen ihre Kämpfe in Gaza bis zum Beginn der angekündigten Feuerpause weiterführen, kündigte ein Armeesprecher am Donnerstag an. Die Waffenruhe soll nach Angaben aus Katar diesen Freitag morgen beginnen. Unterdessen wurden am Donnerstag bei israelischen Angriffen auf Gaza 15 Menschen überwiegend im Süden des Küstenstreifens getötet. Kampfflugzeuge griffen auch das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum der abgeriegelten Enklave an und zerstörten drei Moscheen bei Khan Junis. Bei Masafer Jatta im besetzten Westjordanland verwüsteten israelische Siedler WAFA zufolge am Donnerstag palästinensisches Farmen und schnitten Bäume nieder. Auch sei in der Ortschaft Burka bei Ramallah ein Palästinenser getötet worden, als israelisches Militär das Feuer auf seinen Wagen eröffnete. (dpa/jW)