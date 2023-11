ZUMA Press/imago/Montage jW

»Nun auch im Programm«

Zu jW vom 18./19.11.: »Rackete im Anflug«

Der Vorschlag, die Partei Die Linke umzubenennen, ist Gold wert (um ein materialistisch inspiriertes Bild zu bemühen). Jeder Sozialist sollte dieses Ansinnen von Rackete unterstützen (wenn sie oder er nicht gerade Wichtigeres zu tun hat, was naheliegend wäre). Denn mit links oder Sozialismus hat diese Partei bekanntlich schon länger nüscht am Hut. Auch die schon seinerzeit arg grobmotorische Überschrift Linkspartei hat der Gruppe vornehmlich streng neoliberal suggeriert, es ginge nur noch um sie, also die Karriere von einem Kulturschlumpf bzw. die Gregory-Gysi-Sondersendung. Das steht nun so, wegen der Kenntlichkeit, auch im Programm, dafür Dank. Dank – wahrlich – auch an Nico Popp für seine dauernde, genaue und vor allem humorvolle Arbeit, man wünscht sich mehr solcher Journalisten, immer, und nicht nur dann, wenn irgendwo eine Zukunft abgeschafft wird. (…)

Simon Berger, Weimar

»In Augsburg entsorgt«

Zu jW vom 18./19.11.: »Rackete im Anflug«

Frau Rackete kann man nur voll und ganz zustimmen! Die Partei, ist es noch eine Partei oder nur ein von persönlichen Ambitionen motivierter Interessenwahrungsverein, muss sich umbenennen! Auf ihrem langen und zunehmend stromlinienförmigen Weg in die bundesdeutsche Gesellschaft ist sie unstrittig angekommen. Erstaunlich lange hat sie dafür gebraucht, um die vor ganz vielen Jahren von Gregor Gysi an die Mitglieder ausgegebene persönliche Erkenntnis in die Praxis umzusetzen. Auch der frühen Forderung an die Basis, sich in das politische System und die Parteiendemokratie einzuordnen, hat sich ein Teil lange erfolgreich widersetzt. Nun ist es aber dennoch vollbracht, die Markenzeichen und Alleinstellungsmerkmale einer linken Partei im kapitalistischen Gesellschaftssystem wurden auf dem Parteitag in Augsburg entsorgt. Das Godesberger Programm der SPD lässt grüßen, oder war es dessen Blaupause? Das Europawahlprogramm steht im krassen Gegensatz zum beschlossenen Parteiprogramm, und die überwiegende Mehrzahl der Delegierten oder besser Claqueure des Parteivorstandes und der farblosen Nochbundestagsfraktion stimmte zu. Das Ganze atmet den Geist eines grenzenlosen Opportunismus. Mit den Folgen der Lossagung von Marx und Engels, der Liquidation des Sozialismus und Aufkündigung der Solidarität mit der im Aufbruch befindlichen »dritten Welt«. Darüber täuscht auch nicht die emotionale Rede von Frau Wissler zur Lage der Bürgerinnen und Bürger hinweg, denn sie benennt nicht die Ursachen der überdeutlichen Misere und stellt das dies verursachende kapitalistische System nicht in Frage. Damit ja niemand nach der gesellschaftlichen Alternative fragt, soll gleich der erste Sozialismusversuch auf deutschem Boden erneut und explizit diskreditiert werden. (…)

Raimon Brete, Chemnitz

»Neue Schuldige gesucht«

Zu jW vom 20.11.: »Alles im Griff«

Die mit viel Tamtam als Aufbruchsparteitag angekündigte Veranstaltung endete einmal mehr in einem »Weiter so«. Da hilft auch ein neues Parteidesign nichts. Der mittlerweile nach rechts oben weisende Pfeil (!) wurde von einigen Delegierten auch als die stilisierte Titanic interpretiert. Zum Lachen ist das wahrlich nicht. Nachdem man nun Sahra Wagenknecht und ihre Getreuen los ist, werden neue Schuldige gesucht und gefunden. Die Karl-Liebknecht-Kreise und das »Was tun?!«-Netzwerk rücken jetzt in den Fokus. Anträge aus diesen Reihen wurden entweder rundweg abgelehnt oder fielen der »Parteitagsregie« und ihrem Feldwebel Katina Schubert zum Opfer. Innerparteiliche Diskussion und Solidarität – Fehlanzeige auf diesem Gebiet. Selbst mir als auf eigene Kosten angereistem Gast kam man ziemlich dämlich. Bernd Riexinger lief an unserem Stand auf dem »Markt der Möglichkeiten« vorbei und äußerte sich: »Ach hier sind die Wagenknechte.« Einer sozialistischen Partei (im eigenen Anspruch) total unwürdig. Einige andere aus der Funktionärsriege haben uns einfach ignoriert. Hoch rechne ich persönlich Martin Schirdewan und Tobias Bank an, dass sie uns wenigstens begrüßten und kurzen Gesprächen nicht aus dem Weg gingen, und das auch öffentlich. Der »Markt der Möglichkeiten« bot mir die Chance der Diskussion mit vielen Genossinnen und Genossen, von der KPF bis zu den Christinnen und Christen in und bei der Linken, Mitgliedern der ökologischen Plattform, der BAG Inklusion und anderen. Aber der Inhalt der Gespräche war wirklich nicht von Zufriedenheit, geschweige denn von Aufbruchstimmung geprägt. Die angeblich 700 Neueintritte werden sich sicher bald relativieren. Nach dem abgelehnten Antrag zur NATO und USA erhielten wir die ersten Nachrichten über Austritte. Der Exodus wird wohl erst beginnen, die nächsten Tage und Wochen werden es zeigen. So weit der Eindruck eines Teilnehmers, der als Gast in Augsburg war.

Andreas Eichner, Schönefeld

»Einzige linke Kraft im Bundestag«

Zu jW vom 20.11.: »Weltfremd«

Eine bessere Analyse über den Zustand von Die Linke habe ich noch nicht gelesen. Die Kritik geht weit über das hinaus, was wohlmeinende Kritiker, mich eingeschlossen, bisher über diese Partei geschrieben haben. Was mich dabei jedoch beunruhigt, ist der Zustand, dass sie die einzige linke Kraft im Bundestag war. Ich zweifle daran, dass noch zu meinen Lebzeiten eine linke Partei irgendeine Chance hat, diese Lücke auszufüllen. Am Ende bleibt die Frage, hatte Stalin tatsächlich recht mit seiner Meinung, der Weg zum Sozialismus führe nur über den Untergang des Kapitalismus, durch die Zerschlagung des Faschismus, zum Ziel? Wenn dem so wäre, ist der Weg vorgezeichnet, Faschismus ist in Italien schon salonfähig. Wie lange dauert es noch, bis die AfD auch in Deutschland »regierungsfähig« ist? Nur am Ende des nächsten imperialistischen Weltkrieges werden wohl keine Menschen mehr da sein, die den Sozialismus aufbauen könnten. Bin ich ein Pessimist oder ein Realist? Was soll’s, ich werde es in keinem Fall erleben.

Ronald Prang, Berlin