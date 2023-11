REUTERS/Stringer Geschlossene Fenster zur Welt: Die toten Journalisten Hassouna Sleem and Sary Mansour (19.11.2023)

Die Zahl der getöteten Journalisten im Gazakrieg steigt. Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) meldete am Mittwoch den Tod von mindestens 53 Journalisten und Medienmitarbeitern in Gaza, Libanon und Israel seit dem 7. Oktober. 46 der Getöteten sind Palästinenser, vier Israelis und drei Libanesen. Die vier israelischen Journalisten wurden am 7. Oktober getötet, als die palästinensischen Al-Kassam-Brigaden israelische Kibbutzim und Ortschaften östlich des Gazastreifens überfielen. Alle palästinensischen Journalisten wurden bei Luft- und Artillerieangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen getötet. Die drei libanesischen Journalisten wurden getötet, während sie aus dem Südlibanon von der Waffenstillstandslinie berichteten.

Direkte Angriffe auf Medienmitarbeiter und ihre Familien haben in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Am Sonnabend wurden sechs Journalisten verschiedener Medien in Gaza getötet. Am Sonntag wurde der Leiter des Press House Palestine getötet, eine Einrichtung für junge Medien und Journalisten. Zu den internationalen Unterstützern gehören auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Bundesregierung.

Am Montag wurden die beiden Journalistinnen Ajat Al-Khadura und Alaa Taher Al-Hassanat getötet. Al-Hassanat, die für das Mediennetzwerk Al-Majedat arbeitete, wurde mit vielen Familienangehörigen zusammen bei einem Luftangriff der israelischen Armee auf das Familienhaus getötet. Al-Khadura, eine freie Journalistin, hinterließ ein 35 Sekunden langes Video, das sie vor ihrem Tod noch verschicken konnte. Darin beschreibt sie mit deutlicher Angst in der Stimme die schreckliche Lage. Die israelische Luftwaffe habe weißen Phosphor und thermobarische Bomben auf die Wohnsiedlung bei Beit Lahia gefeuert, wo sie wohne. Mit Flugblättern sei die Bevölkerung aufgefordert worden, ihre Häuser umgehend zu verlassen. Die Menschen seien panisch auf die Straße geflohen, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten.

Am Dienstag schließlich tötete die israelische Armee gezielt die Journalistin Farah Omar und den Fotografen und Kameramann Rabih Al-Maarmari. Beide arbeiteten für den libanesischen Nachrichtensender Al-Mayadeen, dem die israelischen Behörden Mitte November die Arbeit in Israel untersagt hatten. Die beiden Reporter hatten gerade die morgendliche Liveübertragung aus dem Südlibanon bei Tair Harfa, unweit der israelischen Sperrmauer, beendet, als zwei Raketen sie direkt töteten. Ebenfalls getötet wurde ein lokaler Mitarbeiter. Die Reporter waren deutlich erkennbar an ihren Schutzwesten und Helmen mit der Aufschrift »Press«.

Die in Kriegs- und Krisengebieten übliche Schutzkleidung bietet allerdings vor Angriffen nur dann Schutz, wenn der Angreifer Presse und Journalisten respektiert. CPJ meldet neben den 53 Getöteten auch elf Verletzte, drei vermisste und 18 verhaftete Journalisten. Zu der Art der Angriffe auf die Berichterstatter gehören neben direkten tödlichen Angriffen auch Drohungen, Cyberattacken, Zensur und die Ermordung von Familienangehörigen, um Journalisten einzuschüchtern. Seit Beginn des jüngsten Krieges verfügt die israelische Armee damit über die Berichtshoheit über das Geschehen im Gazastreifen. Die Arbeit von Journalisten vor Ort wird behindert durch langanhaltende Strom- und Internetausfälle. Israel kontrolliert zudem das Telefon- und Funknetz im Gazastreifen, direkte Drohungen und Angriffe machen die journalistische Arbeit lebensgefährlich.

Ausländische Journalisten können derzeit nicht aus dem Gazastreifen berichten. Um dort einzureisen, benötigen sie die Genehmigung der israelischen und/oder der ägyptischen und palästinensischen Behörden. Mit dem vereinbarten Gefangenenaustausch, einer mindestens viertägigen Waffenruhe und der Einfuhr von Hilfsgütern könnten allerdings auch ausländische Journalisten in das Kriegsgebiet kommen. Namentlich nicht genannte US-Beamte, die an der Gefangenenaustauschvereinbarung beteiligt waren, zeigten sich besorgt darüber. Die Waffenruhe ermögliche es, ausländischen Journalisten nach Gaza zu kommen und über die Verwüstungen und das Leid der Bevölkerung zu berichten, wurde die Quelle vom US-Magazin Politico am Dienstag abend zitiert. Befürchtet wird, dass sich dadurch die öffentliche Meinung über Israel ändern könnte.