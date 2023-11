Fonds des Bundes soll Startups fördern

Frankfurt am Main. Gefüllt mit gut einer Milliarde Euro Wagniskapital soll ein neuer Fonds der Bundesregierung die Finanzierung von Startups verbessern. Am Wachstumsfonds Deutschland hätten sich über 20 Großinvestoren beteiligt, darunter Versicherungen wie Allianz und der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock, teilte die staatliche Förderbank KfW am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Ankerinvestoren sind der Bund und die KfW-Beteiligungstochter KfW Capital. (dpa/jW)