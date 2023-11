Neuer Verkehrsminister in Brandenburg ernannt

Potsdam. Der CDU-Politiker Rainer Genilke ist neuer Verkehrsminister in Brandenburg. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) übergab dem bisherigen Staatssekretär am Mittwoch in Potsdam die Ernennungsurkunde, wie die Staatskanzlei mitteilte. Anschließend wurde der 55jährige als Minister für Infrastruktur und Landesplanung vereidigt. Genilke folgt im Amt auf den gebürtigen Westfalen Guido Beermann (CDU). (AFP/jW)