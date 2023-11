Schweden: Postler streiken gegen Tesla

Stockholm. Mitarbeiter der Post in Schweden haben sich dem Streik beim US-Autobauer Tesla angeschlossen. Briefe und Pakete über die Unternehmen Post-Nord und City-Mail wurden weder an Werkstätten des E-Autobauers im Land zugestellt noch dort abgeholt, erklärte die Gewerkschaft für Angestellte im Dienstleistungs- und Kommunikationssektor (Seko) am Montag abend. Sie solidarisierte sich so mit der Gewerkschaft IF Metall, die einen Tarifvertrag bei Tesla fordert. Hunderte Beschäftigte des Autokonzerns sind seit Ende Oktober im Ausstand. Auch Arbeiter in vier Häfen haben sich angeschlossen. Der Kampf für einen Tarifvertrag bei Tesla gilt als paradigmatisch. Die Tarifbindung in Schweden liegt noch bei fast 90 Prozent. (Reuters/jW)