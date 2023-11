Journalisten inhaftiert in Aserbaidschan

Baku. In Aserbaidschan sind nach Angaben ihrer Anwälte am Dienstag zwei Journalisten festgenommen worden, die zu Korruption in der Politik recherchierten. Sewinsch Wagifgysi, Chefredakteurin der Nachrichtenseite Absas Media, sei bei ihrer Rückkehr aus Europa festgenommen und ihr Zuhause durchsucht worden, sagte ihr Anwalt Eltschin Sadygow der Nachrichtenagentur AFP. Bereits am Montag wurde der Absas Media-Direktor Ulwi Hasanli nach Angaben seiner Anwältin festgenommen und »wegen Devisenschmuggels angeklagt«. (AFP/jW)