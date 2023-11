Nordirak: PKK-Guerilla attackiert türkische Armee

Erbil. Bei Guerillaangriffen des bewaffneten Arms der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sind zu Wochenbeginn im Bergland um den Zap-Fluß in der Kurdistan-Region des Irak offenbar Dutzende türkische Soldaten getötet worden. Das Pressezentrum der Volksverteidigungskräfte HPG teilte am Dienstag laut der kurdischen Nachrichtenagentur ANF mit, bei drei zeitgleichen Angriffen auf Stellungen der Invasionstruppen seien 49 Soldaten getötet und ein Dutzend Stützpunkte zerstört worden. Das türkische Verteidigungsministerium hat sich – wie in solchen Fällen üblich – nicht zu möglichen Verlusten geäußert. Zwei ihrer Kämpfer seien bei den Operationen gefallen, die ein »Gruß« zum bevorstehenden 45. Jahrestag der PKK-Gründung am 27. November gewesen seien, so die HPG, die zugleich die Bombardierung ihrer Stellungen durch türkische Kampfflugzeuge und Drohnen seit dem Wochenende meldete. (jW)