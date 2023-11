Mariana Nedelcu/REUTERS Anhänger des rechten Präsidenten Milei wünschen sich ganz offen die Politik der Kettensäge

Am Eingang der Grundschule im Stadtviertel San Telmo in der Millionenmetropole Buenos Aires hängen Zettel mit den Namen aller Wahlberechtigten im Bezirk. Um den richtigen Raum zu finden, suchen sich die Wähler in der Liste – die Älteren setzen ihre Brillen auf, um die kleine Schrift entziffern zu können. Der Andrang in dem dreistöckigen Backsteinbau mit den Papierwölkchen in den Fenstern ist nicht besonders groß am Sonntag vormittag, doch konstant gibt es ein Gewusel von Menschen. Wähler ab 16 Jahren können hier von acht bis 18 Uhr den neuen Präsidenten Argentiniens wählen.

Eine junge Frau mit kurzem Pony schlendert aus dem Schultor. »Ich habe mich für Sergio Massa und sein Wahlbündnis ›Unión por la Patria‹ entschieden, um die 30.000 Genossinnen und Genossen zu rehabilitieren, die während der letzten Militärdiktatur getötet und gefoltert wurden«, erzählt Sofia Delgado bereitwillig. »Auch wenn er nicht der Kandidat ist, den ich mir am meisten gewünscht hätte, ist er doch der beste, den wir nun an der Urne wählen können«, so die Studentin, die Grundschullehrerin werden will. Mit dieser Resignation ist sie nicht allein. Sie stamme – als Arbeiterkind – aus einer peronistischen Wiege. »Ich glaube, dass der Peronismus der einzige Weg ist, damit jeder einen Teller mit Essen auf dem Tisch hat, damit jeder Zugang zu öffentlicher, weltlicher, kostenloser und qualitativ hochwertiger Bildung hat.« Der ultrarechte Gegenkandidat Javier Milei verteidige die Diktatur und strebe einen neoliberalen Privatisierungskurs à la Margaret Thatcher an. Er möchte den US-Dollar als Landeswährung einführen, das sei doch »absolut verrückt«. Sie persönlich kenne niemanden, der Milei wählt – aber sehr viele, die ihre Stimme ungültig abgeben würden.

Wer wählt also Milei? Während am Vorabend des Wahltags eine Gruppe Jugendlicher Plakate des Ultrarechten abreißt und mit solchen von Massa überklebt, sitzen Angehörige der gehobenen Mittelschicht in einem noblen Restaurant. Auf dem Grill türmen sich Fleischberge, neben dem berühmten argentinischen Rindfleisch auch Spezialitäten wie Chorizo und schwarze Blutwurst. Sie wollen vor allem eine weitere peronistische Regierung verhindern: »Niemals mehr wähle ich den Peronismus«, verkündet eine zierliche blonde Frau in ihren Sechzigern und nippt an einem Glas Rotwein. Auch wenn ihnen »nicht alles gefällt, was Milei vorhat«, brauche es »endlich eine stabile Wirtschaft« und vor allem Planungssicherheit für internationale Unternehmen. Das sei das wichtigste. »Immer, wenn die Regierung wechselt, wechseln die Bedingungen und das Bildungssystem.« Hatte ihr Ehemann, der ein riesiges Fleischstück verschlingt, noch bei den Vorwahlen für die Wahlallianz »Juntos por el cambio« von Patricia Bullrich und Horacio Rodriguez Larreta gestimmt, sei am Ende nur Milei geblieben, um gegen eine weitere peronistische Regierung zu stimmen. »Ich erlebe das jetzt seit 62 Jahren, es sind immer die gleichen Figuren und immer die gleichen Probleme. Wir brauchen einen Wandel, sonst wird es mit Argentinien nur weiter bergab gehen.« Der Peso sei einfach nichts mehr wert.

Nach Ende der Abstimmung am Sonntag abend warten Mitglieder der Gewerkschaft der Veranstaltungstechniker mit Pauken und Trommeln angespannt auf der zentralen Plaza de Mayo auf die ersten Ergebnisse der Stichwahl. »Wir als Arbeiter wollen nicht, dass Milei gewinnt. Der US-Dollar passt nicht zu uns«, erklärt Generalsekretär Oscar Alberto Taborda. Wie Wirtschaftsminister Massa – mit der Jahresinflation von knapp 143 Prozent offensichtlich überfordert – das Land aus der Krise holen könnte, ist ihm aber auch nicht klar. Als Taborda sagt: »Heute ist Massa der Kandidat meiner Träume, wir warten mit offenen Armen auf ihn«, muss er schmunzeln und bemüht sich, seinen Genossen nicht in die Augen zu schauen, um nicht laut loszulachen. Alle scheinen zu wissen, dass Massa kein Traumkandidat ist, sondern nur das geringere Übel. Dann werden die vorläufigen Ergebnisse verkündet: Der Pakt des »Anarchokapitalisten« mit dem rechten Expräsidenten Macri hat sich ausgezahlt – die Antiperonisten setzen sich mit 55,7 zu 44,3 Prozent durch. Für Milei hat mitnichten nur die obere Mittelschicht gestimmt. In seiner Antrittsrede erklärt der künftige Präsident, der öffentliche Ausgaben »mit der Kettensäge kürzen« und Schwangerschaftsabbrüche kriminalisieren will: »Wir wissen, dass es Menschen gibt, die sich wehren werden.«