Österreich nutzt weiter russisches Gas

Wien. Im zweiten Jahr des Ukraine-Kriegs bezieht Österreich noch immer einen Großteil seines Gases aus Russland. Laut Daten der österreichischen Energieregulierungsbehörde E-Control liegt der russische Anteil an importiertem Erdgas dieses Jahr bei durchschnittlich 60 Prozent, wie die Nachrichtenagentur dpa am Montag berichtete. Im September waren es sogar 80 Prozent – etwa so hoch wie zu Kriegsbeginn. (dpa/jW)