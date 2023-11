Gaza: Israelische Panzer attackieren Al-Ahli-Krankenhaus

Fadi Alwhidi/Reuters Am Boden: Medizinische Notversorgung in Gaza am Donnerstag

Gaza-Stadt. Das Al-Ahli-Krankenhaus im Gazastreifen ist nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds am Donnerstag von israelischen Panzern angegriffen worden. Die Panzer belagerten das Krankenhaus, erklärte die das Krankenhaus betreibende Organisation am Donnerstag im Onlinedienst X, früher Twitter. Ihre Rettungsteams seien »nicht in der Lage, sich zu bewegen und zu den Verletzten zu gelangen«, hieß es weiter.

Zuvor hatte die israelische Armee behauptet, bei ihrem Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza auf beschlagnahmten Computern Material über die von der Hamas verschleppten Geiseln entdeckt zu haben. Am Mittwoch hatten israelische Einheiten das Schifa-Spital angegriffen, die es seitdem besetzt halten. Hunderte Patienten und medizinisches Personal sind weiterhin in der Anlage, können aber kaum noch verorgt werden. (AFP/jW)