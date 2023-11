Jemen: Viele Vermisste nach Kentern eines Bootes

Hani Mohammed/AP/dpa Fluchtgründe gibt es im Jemen viele: Eine Frau hält ihr unterernährtes Kind (Sanaa, 27.6.2020)

Genf/Sanaa. Nach dem Kentern eines Bootes mit Geflüchteten vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen werden mehr als 60 Menschen vermisst. Sie seien wahrscheinlich ums Leben gekommen, berichtete die UN-Organisation für Migration am Mittwoch in Genf. Das Unglück sei bereits am Sonntag passiert. Das Schiff sei mit rund 90 Menschen an Bord vom Jemen zur Küste von Dschibuti unterwegs gewesen. Die jemenitische Küstenwache habe 26 Menschen gerettet. Das Boot sei nach Berichten überladen gewesen und der Motor sei bei starken Winden ausgefallen. (dpa/jW)