Vorwürfe aus Armenien gegen Aserbaidschan

Jerewan. Armenien hat dem benachbarten Aserbaidschan neue Kriegspläne vorgeworfen, wie dpa am Sonntag mitteilte. »Uns scheint, dass Vorbereitungen zum Entfachen eines neuen Kriegs gegen Armenien laufen«, sagte Regierungschef Nikol Paschinjan am Sonnabend bei der Eröffnung eines Treffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in Jerewan. Zuvor hatte Armeniens Militär die Verletzung eines Soldaten durch aserbaidschanische Streitkräfte gemeldet. Aserbaidschan hatte im September die Region Bergkarabach besetzt, daraufhin waren circa 100.000 Armenier aus Angst vor Gewalt geflohen. (dpa/jW)