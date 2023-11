Landesweiter Streik bei Starbucks in USA

New York. Beschäftigte der Cafékette Starbucks haben am Donnerstag (Ortszeit) in den USA aus Protest gegen ihre Arbeitsbedingungen gestreikt. Die Gewerkschaft Starbucks Workers United erklärte, an dem Arbeitskampf hätten Tausende Beschäftigte in Hunderten Cafés in »landesweit mehr als 200 Städten« teilgenommen. Starbucks dagegen gab vor, betroffen gewesen seien »weniger als hundert« Filialen. Die meisten dieser Cafés seien zudem geöffnet gewesen und hätten Kunden bedient. Starbucks betreibt in den USA mehr als 10.000 Cafés. Davon sind rund 360 Cafés mit zusammen mehr als 9.000 Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert. (AFP/jW)