Axel Heimken/dpa Uniformer Stoßtrupp auf »Feindsuche« im gegnerischen Block (Hamburg, 10.11.2023)

Es sind Szenen, die nachwirken. Auch eine Woche später. Hamburg, 10. November: Ein trüber, kühler Freitag abend. Zweitligakick unter Flutlichtmasten im Stadion am Millerntor des FC St. Pauli. Erster gegen Dritter, Spitzenduell, Nordderby gegen Hannover 96. Der Gästeblock ist proppenvoll.

Die Paulianer drücken, auch in Halbzeit zwei, nur ein Tor fehlt. Dann, etwa zehn Minuten vor regulärem Abpfiff der Partie: Ein knappes Dutzend Angehöriger einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit in schwarzer uniformer Kampfmontur ist aufgezogen, verschafft sich Zugang über ein Mundloch in den Sektor der aktiven Fanszene der 96er. Die Beamten sind erprobt für den Einsatz an der »Stadionfront«. Behelmt und mit heruntergeklapptem Visier gehen sie in Stellung, Tonfas, also Schlagstöcke mit Quergriff, hüfthoch im Anschlag. Einer, der den Trupp anzuführen scheint, versprüht in mehreren Schüben Pfefferspray in die Menge. Wahllos, so sieht es jedenfalls auf Videosequenzen aus.

Der Auslöser für die Gegenwehr der Angereisten, Tumult auf den Stehplatzrängen. Wenige Augenblicke später ziehen Hamburger Bereitschaftspolizisten vor den Zaun des Gästesektors im Innenraum, attackieren dabei einzelne aus der Anhängerschar. »Pfeffern« gleichfalls, immer wieder, maßlos.

Beobachter von der Fanhilfe Hannover bezeichneten den Polizeieinsatz im Nachgang als beispiellos, überzogen, unverhältnismäßig. Zahlreiche verletzte Zuschauer zeugen davon. Kopfplatzwunden, Knochenbrüche. junge Welt liegen einige Ambulanzberichte vor, etwa vom Einbecker Bürgerspital. Das sind nur die optischen Blessuren. Schlimmer: Der Schock sitzt bei vielen tief, einige seien traumatisiert, sagte Fanhelfer Stephan Riedel am Freitag gegenüber jW.

Erwartbar: Die örtliche Polizei hat ihre eigene Lesart der Vorgänge. Demnach musste sie eingreifen. Fans der Hannoveraner sollen sich untereinander angegriffen haben. Richtig sei, so Riedel, dass es einen kleinen Konflikt am Spieltag im Gästeblock gegeben habe. Bisweilen komme es eben mal vor, dass Leute aneinanderrasselten. »Unsere Fanszene ist aber homogen, das regeln wir intern.« Und der Knatsch sei längst beendet gewesen, als der Stoßtrupp der Polizei in den Sektor der 96-Ultras eindrang.

Nach dem Kick das mediale Nachspiel. Einer der Protagonisten: Klemens Burzlaff. »Diese Fußballkriminellen und ihre Anstifter kann man nicht sozialisieren, hier helfen weder Fanprojekte noch Appelle«, polterte der Vizelandesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg (DPolG) via Bild. Im Gegenteil, jetzt müssten die Strafverfolgungsbehörden klare Kante zeigen und »dem Rechtsstaat Geltung verschaffen«. Zudem forderte der »Polizeigewerkschafter« von den Hamburger Fußballklubs eine Kostenbeteiligung bei »Hochrisikospielen«.

In die gleiche Kerbe schlug der Innen- und Sportsenator des Stadtstaats, Andy Grote. »Ich bin es ein bisschen leid, dass wir nach so vielen Spielen immer über Gewalt und Auseinandersetzungen hinterher diskutieren müssen«, wurde der SPD-Politiker am Dienstag im NDR zitiert. Und nicht zuletzt fabulierte Grote über mögliche »Einschränkungen« für Gästefans, ohne konkreter zu werden.

Stichwort: »Fußballkriminelle«. Eine Art Begriffsneuschöpfung, die »eine konsequente Weiterführung der öffentlichen Dämonisierung« von Anhängern sei, betonte ein Vertreter der Braun-Weißen Hilfe des FC St. Pauli am Freitag gegenüber jW. Mittels einer solchen Zuschreibung würden Fans vorverurteilt und repressives Verhalten seitens der Einsatzkräfte gerechtfertigt. Das sieht Gloria Holborn-Wilck ähnlich. Der Begriff stigmatisiere eine soziale Gruppe, so die Anwältin der Fanhilfe Hertha BSC gleichentags zur jW. Gefährlich, falsch. Und der Deutsche Fußballbund (DFB), was sagt der zur semantischen Kreativleistung Burzlaffs? Nur das: »Wir verwenden diesen Begriff nicht.« Beinahe amüsant, die Reaktion aus dem Innenressort in Hannover: »Fußballkriminelle« entspreche nicht dem niedersächsischen Sprachgebrauch. Eine Dialektfrage, oder was?

Beruhigend ist das alles nicht. Die Eskalationsspirale dürfte sich weiter drehen, befürchten Fanaktivisten unisono. Zumal Grotes Aussage darauf hindeutet, ein Vorbote für einen »generellen Ausschluss von Gästefans« zu sein, sagte der Braun-Weiße-Helfer. Für Riedel von der Fanhilfe Hannover steht aber zunächst »juristische First Aid an, ganz klar.« Stadionverbote, Hausdurchsuchungen, Strafverfahren, Verurteilungen. Nicht nur Bewährungsstrafen, auch Haft, erwartet Riedel. Szenen, wie in einem miesen Streifen. Dabei müsste eigentlich der »unbegreifliche Gewaltexzess« der Hamburger Polizei aufgeklärt werden. Schonungslos.