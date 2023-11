Japanische Wirtschaft geschrumpft

Tokio. Die japanische Wirtschaft ist im Sommer überraschend stark geschrumpft. Im ersten Halbjahr 2023 war sie noch leicht gewachsen. Von Juli bis September sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nun, aufs Jahr hochgerechnet, um 2,1 Prozent, wie aus Regierungsdaten vom Mittwoch hervorging. Die Investitionen gingen unerwartet um 0,6 Prozent zurück. Die schwache Auslandsnachfrage schmälerte das BIP um 0,1 Prozentpunkte. Der Konsum stagnierte, was vor allem auf die Inflation zurückzuführen war. Die Reallöhne fielen im September um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und verzeichneten somit den 18. monatlichen Rückgang in Folge. Möglicherweise rutscht Japan im letzten Viertel des Jahres in die Rezession. (AFP/jW)