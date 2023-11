Harz: Völkische Siedler in Ortschaftsrat gewählt

Blankenburg. Im Ortsteil Wienrode der Stadt Blankenburg im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt wurde am Sonntag ein Mitglied der esoterischen und völkischen Siedlervereinigung »Weda Elysia« in den Ortschaftsrat gewählt. Bei der Abstimmung, zu der vier CDU-Kandidaten und vier Kandidaten der Wählervereinigung »Schönes Wienrode« antraten, erhielt die CDU 986 Stimmen, während die Wählervereinigung »Schönes Wienrode« 204 Stimmen erhielt. Das berichtete der MDR am Montag. Zwei Kandidaten dieser Wählergemeinschaft seien Mitglied von »Weda Elysia«. (jW)