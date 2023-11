Spaniens Regierungschef Sánchez vor Wiederwahl

Madrid. In Spanien will sich Ministerpräsident Pedro Sánchez ungeachtet der Proteste gegen die geplante Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter am Donnerstag im Amt bestätigen lassen. Das kündigte Parlamentspräsidentin Francina Armengol am Montag in Madrid an. Vier Monate nach der Parlamentswahl war es Sánchez vergangene Woche gelungen, genügend Unterstützer für eine absolute Mehrheit hinter sich zu versammeln. (Reuters/jW)