Erneut mehr Kinder als im Vorjahr eingeschult

Wiesbaden. 2023 wurden so viele Schulanfänger eingeschult wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, waren es nach vorläufigen Ergebnissen 830.600 Erstklässler zum laufenden Schuljahr 2023/2024 und rund 17.000 oder 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr. 93,5 Prozent der Kinder starteten an einer Grundschule. 3,1 Prozent an Förderschulen, 2,5 Prozent an Integrierten Gesamtschulen sowie 0,9 Prozent an Freien Waldorfschulen. (AFP/jW)