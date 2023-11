Bund: Siemens Energy erhält Milliardensumme

Düsseldorf. Siemens Energy erhält Steuergeld. Das Handelsblatt berichtete am Montag von einer entsprechenden Einigung, wonach der Konzern für Großprojekte Garantien in Höhe von 15 Milliarden Euro erhalten soll. Zwölf Milliarden Euro werden laut Bericht von Banken getragen, die wiederum Rückgarantien vom Bund erhalten sollen. Dem derzeitigen Verhandlungsstand zufolge würde der Staat hier 7,5 Milliarden Euro absichern. Laut Handelsblatt steht auch eine weitere Beteiligung der Siemens AG an, die bislang 25,1 Prozent der Anteile hält. Die Ergebnisse sollen am Mittwoch bei der Vorstellung der Konzernzahlen bekanntgegeben werden. (AFP/jW)