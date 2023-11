USA greifen erneut Syrien an

Damaskus. Mit zwei Luftangriffen in Syrien gegen den Iran und mit ihm verbündete Gruppen haben die USA auf eine Serie von Anschlägen auf US-Streitkräfte in Syrien und im Irak reagiert, teilte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag (Ortszeit) mit. US-Präsident Joseph Biden habe die Angriffe angeordnet. Die USA haben völkerrechtswidrig rund 900 Soldaten in Syrien und weitere 2.500 im benachbarten Irak stationiert. Es wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas auf den gesamten Nahen Osten ausweiten könnte. (Reuters/jW)