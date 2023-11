US-Schauspieler und Studios einigen sich

Los Angeles. Schauspieler und Filmstudios in Hollywood haben ein »vorläufiges Abkommen« erzielt und damit den seit knapp vier Monaten andauernden Streik am Donnerstag ausgesetzt. Vertreter der Schauspieler und der Filmstudios hätten die Vereinbarung am Mittwoch abend (Ortszeit) einstimmig beschlossen, teilte die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA mit. Die Vereinbarung muss noch von den Gewerkschaftsmitgliedern ratifiziert werden, bevor sie in Kraft treten kann. SAG-AFTRA gab bekannt, dass der neue Vertrag einen Wert von mehr als einer Milliarde Dollar (rund 935 Millionen Euro) habe. Er beinhalte unter anderem eine überdurchschnittliche Mindestvergütung sowie Verbesserungen bei der Renten- und Krankenversicherung.(dpa/jW)