Outokumpu streicht 200 Stellen

Frankfurt am Main. Der finnische Edelstahlhersteller Outokumpu will zwei Standorte in Deutschland schließen und rund 200 Arbeitsplätze vernichten. Die Produktion in Dahlerbrück in NRW werde voraussichtlich frühestens Ende 2024 eingestellt, die Niederlassung im badischen Hockenheim zum Ende des zweiten Quartals 2024. Die gesamte Advanced-Materials-Produktion in Deutschland werde am Standort in Dillenburg zusammengeführt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. (Reuters/jW)