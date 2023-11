Luxusimmobilien in Südfrankreich teurer

Paris. In Südfrankreich ist die Immobilienkrise im Luxussegment noch nicht angekommen. Wie die Wirtschaftszeitung Les Échos am Wochenende berichtete, stiegen die Verkaufspreise für Luxusimmobilien in Städten wie Cannes und Nizza im vergangenen Jahr spürbar an. Demnach stieg der Quadratmeterpreis bei Luxusimmobilien im Vorjahresvergleich um zehn Prozent auf 12.920 Euro. In Nizza stellte das Wirtschaftsblatt einen Anstieg um 8,9 Prozent auf 9.929 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zu 2022 fest. Während die Preise für Luxusimmobilien im Großraum Paris stagnierten, gingen die Preise an der Atlantikküste demnach leicht zurück. (dpa/jW)