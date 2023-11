Algerien: Neuer Premier ernannt

Algier. Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune hat am Sonnabend Nadir Larbaoui zum neuen Premierminister ernannt, wie die Infoseite Afrik.com am gleichen Tag mitteilte. Der erfahrene Diplomat und bisherige Stabschef im Präsidialamt ersetzt Aïmene Benabderrahmane, der dieses Amt seit dem 1. Juli 2021 innehatte. Die Ernennung Larbaouis geschieht ein Jahr vor den für Dezember 2024 geplanten Präsidentschaftswahlen. Der Wechsel sei erfolgt, um eine »neue Dynamik in die Regierung zu bringen«. (jW)