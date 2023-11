Tschechien: Früherer Außenminister gestorben

Prag. Der frühere tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg ist tot. Nach Angaben von AFP vom Sonntag starb er am Sonnabend im Alter von 85 Jahren in Wien. Schwarzenberg war einer der prominentesten tschechischen Politiker. Im Exil wurde Schwarzenberg 1984 zum Präsidenten des Internationalen Helsinki-Komitees gewählt. 1989 kam er in die Tschechoslowakei zurück und wurde Berater von Präsident Václav Havel. Zweimal war er Außenminister. 2009 gründete er die rechtsliberale Partei TOP 09. 2013 kandidierte er für das Amt des Präsidenten, unterlag jedoch dem bis 2023 amtierenden Miloš Zeman. (AFP/jW)