Mittelmeer: 128 Schiffbrüchige gerettet

Marseille. Das Rettungsschiff »Ocean Viking« der Organisation SOS Méditerranée hat 128 Geflüchtete im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Sie seien am Freitag und Sonnabend vor der Küste Libyens geborgen worden, wie AFP am Sonntag berichtete. Insgesamt 67 Personen an Bord von zwei Booten seien demnach am Freitag gerettet worden. Am Sonnabend nahm die »Ocean Viking« dann 61 weitere Menschen auf, deren Holzboot in Seenot geraten war. Das Rettungsschiff soll nun den von den italienischen Behörden zugewiesenen, weit entfernten Hafen in der Stadt Ortona an der Adriaküste ansteuern. (AFP/jW)