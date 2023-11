Baden-Württemberg: Trinkwasser wird teurer

Stuttgart. Die Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg wird teurer. Wie der SWR am Sonntag berichtete, würden kommunale Wasserversorger steigende Kosten an Verbraucher weitergeben. So habe etwa die Bodensee-Wasserversorgung mit einem Versorgungsgebiet von rund vier Millionen Menschen erklärte, die durchschnittliche Umlage steige von 2022 auf 2023 um mehr als 23 Prozent. Neben hohen Energiepreisen stiegen auch Kosten für Personal sowie Ausbau und Instandsetzung der Infrastruktur, sagte ein Sprecher der Landeswasserversorgung dem SWR. (jW)