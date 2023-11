Verdi: Warnstreiks in Kita, Schule und Klinik

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat die Ausweitung von Warnstreikaktionen in den kommenden Wochen bekräftigt. Verdi-Chef Frank Werneke sagte in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Sonntag), insbesondere in den beiden Wochen vor dem nächsten Verhandlungstermin mit der Tarifgemeinschaft der Länder am 7. und 8. Dezember würden etwa kommunale Kitas bestreikt, was »vor allem Berlin« betreffe. In einer Mitteilung erklärte Verdi, etwa ab diesem Montag in Hamburg die Beschäftigten aus Bezirksämtern, Schulen und der Feuerwehr zum Warnstreik aufzurufen. Auch weitere Beschäftigte in der sozialen Arbeit und an Unikliniken würden aufgerufen. (dpa/jW)