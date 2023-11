Continental streicht weltweit 5.500 Jobs

Berlin. Der Autozulieferer Continental will laut Manager-Magazin weltweit rund 5.500 Stellen streichen – mehr als 1.000 davon in der BRD. Es seien im wesentlichen Jobs in Verwaltungsbereichen, berichtete das Magazin am Sonntag. Die Bereiche Produktion und Entwicklung sowie die Reifenherstellung seien ausgenommen. Continental will demnach mit den Kürzungen 400 Millionen Euro pro Jahr einsparen, Beschäftigte sollten am Montag über den Jobabbau informiert werden. Ein Sprecher erklärte, das Unternehmen prüfe weitere Maßnahmen »zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit« im Bereich Automotive. (Reuters/AFP/jW)