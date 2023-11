SPÖ-Chef setzt auf Linkskurs

Graz. Die Sozialdemokraten in Österreich wollen einen ausgeprägten Linkskurs einschlagen, wie dpa am Sonntag meldete. Auf dem Bundesparteitag der SPÖ in Graz forderte der mit 88,76 Prozent der Stimmen wiedergewählte Parteichef Andreas Babler unter anderem einen Kampf gegen Kinderarmut, die Einführung von Vermögensteuern, eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose und leistbares Wohnen. Er stehe für eine Sozialdemokratie, »die wieder klare Kante zeigt«, sagte Babler vor den rund 600 Delegierten am Sonnabend. Die sozialpolitischen Einschnitte der ÖVP-Regierung werde die SPÖ rückgängig machen. (dpa/jW)