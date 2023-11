Spanische Rechte marschiert

Madrid. Bei landesweiten Demonstrationen in Spanien haben am Sonntag mehr als hunderttausend Menschen gegen eine geplante Amnestie für katalanische Separatisten demonstriert. Die hatte der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE zwei katalanischen Regionalparteien zugesagt, um sich die Unterstützung für seine Wiederwahl voraussichtlich diese Woche für weitere vier Amtsjahre zu sichern. Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmer allein in Madrid mit 500.000 an, die Regierung sprach von 80.000. Für das ganze Land lagen zunächst keine Angaben vor. (dpa/jW)