Ratingagentur Scope von EZB zugelassen

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die in Berlin ansässige Ratingagentur Scope als erste europäische Kreditbewertungsagentur zugelassen. Wie die EZB am Freitag mitteilte, werde Scope als neue externe Ratingagentur für die meisten Wertpapiere anerkannt. Bislang verwendete die EZB die Bonitätsbewertungen der kanadischen Ratingagentur DBRS Morningstar sowie die Einstufungen der drei großen US-Agenturen Fitch, Moody’s und Standard and Poor’s. Der Integrationsprozess in die IT-Infrastruktur der Euro-Notenbanken werde sofort eingeleitet. (Reuters/jW)