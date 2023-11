USA: Diplomaten warnen Regierung

Washington. US-Diplomaten in arabischen Ländern haben Washington davor gewarnt, dass die Unterstützung für Israels Militärkampagne in Gaza »uns die arabische Öffentlichkeit für eine Generation kosten wird«. Das berichtete am Freitag der US-Sender CNN. Unter anderem sei Washington auf einen Kommentar in einer staatlichen ägyptischen Zeitung aufmerksam gemacht worden, wonach Präsident Joseph Bidens »Missachtung der Palästinenser« die aller vorherigen US-Präsidenten übertreffe. (jW)