Spanien: Mitbegründer von Vox angeschossen

Madrid. Der spanische Politiker Alejo Vidal-Quadras ist in Madrid angeschossen worden, wie AFP am Donnerstag abend berichtete. Er sei bei Bewusstsein ins Krankenhaus gebracht worden. Vidal-Quadras war in den 1990er Jahren Vorsitzender der rechten Volkspartei in Katalonien. Später war er EU-Abgeordneter und gehörte zu den Gründern der extrem rechten Vox-Partei, die er aber wieder verließ. Er unterhielt auch gute Beziehungen zu den oppositionellen iranischen Volksmudschaheddin. Vor dem Attentat soll er auf der Plattform X gegen eine neue Linksregierung in Spanien polemisiert haben. (AFP/jW)