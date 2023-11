US-Außenminister lobt Indien

Neu-Delhi. US-Außenminister Antony Blinken hat am Freitag bei einem Besuch in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi die enge Zusammenarbeit beider Länder im Bereich der Verteidigung gelobt. Die Kooperation zwischen Indien und den USA erstrecke sich »vom Meer bis in den Weltraum«. Gemeinsam mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kam Blinken mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar sowie Verteidigungsminister Rajnath Singh zu jährlichen »Zwei-plus-zwei-Gesprächen« zusammen. (AFP/jW)