Israel greift Ziel in Syrien an

Tel Aviv. Nach einem Drohneneinschlag in der südisraelischen Stadt Eilat hat die israelische Armee ein Ziel in Syrien angegriffen, wie dpa am Freitag meldete. Die Armee mache Syrien »für jede terroristische Aktivität, die von seinem Territorium ausgeht, voll verantwortlich«. Am Donnerstag war eine Schule durch eine Drohne beschädigt worden. Zuvor hatten die weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah (auch Huthis genannt) angegeben, Eilat am Donnerstag abend mit einer »Ladung Raketen« angegriffen zu haben. (dpa/jW)