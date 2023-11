Australien gewährt Tuvalu Klimaasyl

Canberra. Australien bietet den vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Einwohnern des pazifischen Inselstaats Tuvalu Klimaasyl an. Ein am Freitag von beiden Seiten vorgestelltes Abkommen räumt den Inselbewohnern Freizügigkeit sowie die Unterstützung Australiens bei Naturkatastrophen ein. Die kleine Inselgruppe mit ihren 11.000 Einwohnern gehört zu den Nationen, die am stärksten vom Klimawandel und dem Anstieg des Meeresspiegels bedroht sind. Experten schätzen, dass der gesamte Archipel in den nächsten 80 Jahren unbewohnbar sein wird. (AFP/jW)