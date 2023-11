Spanien: Basken stützen Linksregierung

Madrid. Einer neuen Amtszeit von Ministerpräsident Pedro Sánchez in Spanien dürfte nichts mehr im Wege stehen: Die regierende Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) hat sich mit einem Abkommen die Unterstützung der konservativen baskischen Partei PNV für die Wiederwahl im Unterhaus des Parlaments gesichert. Die Vereinbarung wurde am Freitag – rund dreieinhalb Monate nach den Wahlen – von Sánchez und PNV-Präsident Andoni Ortúzar im Unterhaus in Madrid unterzeichnet, wie beide Parteien mitteilten. Die Abstimmung über die Kandidatur von Sánchez wird voraussichtlich kommende Woche stattfinden. (dpa/jW)