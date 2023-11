Ungarn gegen EU-Beitritt der Ukraine

Budapest. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán lehnt den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Kiew ab. Die Ukraine sei in ihrer gegenwärtigen Verfassung »Lichtjahre« von einem EU-Beitritt entfernt, betonte der rechte Regierungschef am Freitag im Rundfunk. Die EU-Kommission hatte am Mittwoch empfohlen, Beitrittsverhandlungen mit Kiew zu beginnen. Über die Umsetzung müssen die EU-Mitglieder einstimmig entscheiden. Orbáns Absage stellt die Einstimmigkeit in Frage. Die EU hat unterdessen den russischen Angriff auf einen Hafen bei Odessa verurteilt, bei dem am Mittwoch ein Frachter beschädigt und ein Lotse getötet wurde. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell bezeichnete ihn am Donnerstag als »Eskalation«, die zum Ziel habe, die »globale Ernährungskrise« zu verschärfen, indem der Seehandel beeinträchtigt werde. (dpa/jW)