Bahn-Verhandlungen laufen nächste Woche weiter

Berlin. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL wollen dem Staatsunternehmen zufolge ihre Tarifverhandlungen in der nächsten Woche fortsetzen. »Wir begrüßen, dass die Lokführergewerkschaft auf der Grundlage unseres Angebots weiterverhandeln will«, erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler am Donnerstag nach der ersten Gesprächsrunde. »Damit ist ein klarer Rahmen gesetzt. Es muss nun um Lösungen für Mitarbeitende und Kunden gehen, und zwar am Verhandlungstisch.« Am klaren Nein zu einer Arbeitszeitverkürzung habe sich aber nichts geändert. (Reuters/jW)