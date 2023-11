Mali: Bundeswehr zur Hälfte abgezogen

Berlin. Die Bundeswehr hat inzwischen die Hälfte ihrer im westafrikanischen Mali eingesetzten Soldaten abgezogen. Derzeit seien noch rund 500 Männer und Frauen in dem Land und rund 100 Soldaten im Nachbarland Niger eingesetzt, wie ein Sprecher des Einsatzführungskommandos am Donnerstag mitteilte. Mittlerweile seien zudem mehr als 50 Prozent des Materials, das zurückverlegt werden soll, in Deutschland angekommen. Erklärtes Ziel der Bundeswehr ist es, den Einsatz in Mali bis Neujahr zu beenden. Die malische Regierung hatte Mitte Juni den Abzug aller rund 12.000 UN-Soldaten gefordert. (dpa/jW)